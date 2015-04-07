Сын Порошенко о ДТП, в которое он попал на Крещатике: Решили все без претензий

Об этом говорится в комментарии народного депутата, распространенном пресс-службой «Блока Петра Порошенко».

«Сегодня в перерыве между утренним и вечерним заседанием Верховной Рады на Крещатике произошло небольшое ДТП. Я стоял на светофоре, когда услышал сзади шум тормозов», - сказал Порошенко.

Также он сообщил, что во время происшествия никто не пострадал.

За рулем другого автомобиля находился боец АТО.

«Ситуацию решили по обоюдному согласию, без претензий с обеих сторон», - отметил народный депутат.

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Как ранее сообщили УНИАН в столичной милиции, ДТП произошло сегодня около 14.00 на Майдане Независимости в Киеве на углу улиц Крещатик и Михайловской. Инспектор ГАИ, который находился возле места столкновения BMW под управлением сына Порошенко с автомобилем «Мицубиси», принадлежащим полку «Азов», спросил, нужна ли какая-то помощь, но оба участника ДТП от помощи отказались, поскольку повреждение транспортных средств было незначительным. После этого водители по договоренности поехали, по их словам, на станцию техосблуживания, чтобы оценить причиненный ущерб.

В комментарии журналистам пресс-секретарь председателя фракции «БПП» Лариса Сарган сказала, что поскольку виновниками аварии были именно представители «Азова», решается вопрос, что деньги, которые должны быть компенсированы Порошенко как пострадавшему в аварии, будут перечислены на нужды АТО.