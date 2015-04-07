У Порошенко подтвердили, что сын президента попал в аварию

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам пресс-секретарь главы фракции Лариса Сарган подтвердила, что действительно народный депутат от «БПП» Алексей Порошенко сегодня попал в аварию: столкнулась машина, в которой он ехал, и машина полка «Азов».

Читайте такжеПорошенко заработал в 2014 году почти 369 миллионов гривен

По словам Сарган, виновниками аварии были именно представители «Азова», поэтому сейчас решается вопрос, что деньги, которые должны быть компенсированы Порошенко как пострадавшему в аварии, будут перечислены на нужды АТО.

Она отметила, что будет соответствующее заявление от пресс-службы фракции.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, ДТП произошло сегодня около 14.00 на Майдане Независимости в Киеве на углу Крещатика и Михайловской. Инспектор ГАИ, который находился возле места столкновения BMW под управлением сына Порошенко с автомобилем "Мицубиси", принадлежащий полку "Азов", спросил, нужна ли какая-либо помощь, но оба участника ДТП от помощи отказались, поскольку повреждения транспортных средств были незначительными. После этого водители по договоренности поехали, по их словам, на станцию техобслуживания, чтобы оценить причиненный ущерб.