Рябошапка рассказал, как будет чувствовать себя на посту генпрокурора

Ранее президент Зеленский заявлял, что рассматривает кандидатуру Рябошапки на должность генерального прокурора.

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявляет, что не будет испытывать дискомфорта в случае назначения его генеральным прокурором Украины.

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Об этом он сообщил в интервью "24 каналу".

"Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать на должности генерального прокурора, если этот факт состоится. То есть я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять какой-то дискомфорт тем, что якобы я буду чувствовать себя не на своем месте. Этого нет", - отметил Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру Рябошапки на должность генерального прокурора.

Рябошапка оценил вероятность стать будущим генпрокурором в 50%.