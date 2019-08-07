Рябошапка рассказал, как будет чувствовать себя на посту генпрокурора
Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявляет, что не будет испытывать дискомфорта в случае назначения его генеральным прокурором Украины.
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Об этом он сообщил в интервью "24 каналу".
"Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать на должности генерального прокурора, если этот факт состоится. То есть я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять какой-то дискомфорт тем, что якобы я буду чувствовать себя не на своем месте. Этого нет", - отметил Рябошапка.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру Рябошапки на должность генерального прокурора.
Рябошапка оценил вероятность стать будущим генпрокурором в 50%.