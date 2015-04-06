Депутаты вызовут Шокина в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после Согласительного совета парламента.

В частности, как отметил спикер, на заседании поднимались вопросы, касающиеся тарифообразования и относительно заявлений о коррупции в правительстве.

При этом Гройсман отметил, что «настаивалось на том, чтобы создать временную следственную комиссию, выводы которой не являются важными для учета следствием или судом. То есть, фактически может быть пустая работа... Профильные комитеты, например по антикоррупции, жилищно-коммунальному хозяйству и тарифам, не рассматривали даже предварительно вопрос публичности и прозрачности тарифов”.

Поэтому, по его словам, “учитывая это я сегодня под завершение заседания Согласительного совета внес предложение, которое было поддержано всеми фракциями».

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В частности, отметил он, им было предложено, чтобы в среду профильные комитеты парламента "пригласили абсолютно всех причастных к тематике тарифов и тематике борьбы с коррупцией для того, чтобы определить, какие будут быстрые и принципиальные действия именно со стороны украинского парламента".

"Было предложение, чтобы в среду публично комитеты профильные рассмотрели эти вопросы, представили предложения парламенту, а в пятницу заслушать как генерального прокурора Украины о расследовании возможных коррупционных проявлений, так и, соответственно, НКРЭ относительно установления тарифов, социального министра - по социальной компенсации, и других, кто будет необходим для того, чтобы дать полную информацию, с которой будут работать комитеты”, - сказал председатель ВР.