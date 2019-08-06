"Слуга народа" создаст "партийный офис обучения и развития" депутатов

План работы офиса обучения и развития депутатов политсилы пообещали представить на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре.

В партии "Слуга народа" заявили, что создают партийный офис для развития депутатов, где каждые три месяца они будут проходить обучение.

"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца. Образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах", - отмечается на официальной странице партии в Facebook.

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План работы офиса обучения и развития депутатов в политсиле пообещали представить на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в Трускавце на Львовщине завершилось недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".

Напомним, с 29 июля в Трускавце проходило обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".

В субботу с ними провел закрытую встречу президент Владимир Зеленский.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не смог назватьсумму, которая была потрачена на обучение будущих депутатов от политсилы в Трускавце, сославшись на коммерческую тайну.

По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепы от "Слуги народа".