Разумков рассказал, для чего Зеленский встречался с будущими нардепами от "Слуги народа"

Во время встречи с президентом будущие парламентарии озвучили кадровые предложения.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с будущими депутатами от "Слуги народа" их обучение и кадровые вопросы в новой Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков по результатам встречи.

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По его словам, президент во время встречи обсудил обучение, которое проходили будущие народные депутаты.

"Наша политическая сила провела впервые, если я не ошибаюсь, в истории нашего государства такое обучение для будущих народных депутатов. Наиболее главное – это не единственное обучение, которое имеет сегодня место", – заявил он.

"Также в рамках внутренне партийной дискуссии, которая велась в течение недели, были озвучены наши кадровые предложения относительно будущих должностей, которые будет предлагать партия "Слуга народа" в Верховной Раде", – добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Зеленский сегодня, 3 августа, проводил встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа" в Трускавце.