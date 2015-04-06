Правительство предлагает Раде запретить чиновникам входить в партии

Об этом идет речь в правительственном законопроекте № 2490 "О государственной службе", текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

В частности, правительство предлагает Раде запретить чиновникам состоять в политических партиях, а также как-либо использовать свое служебное положение в целях полиических партий.

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Также в законопроекте сказано, что действие данного закона распространяется на госдолжности в секретариате Кабмина, АП, аппарате СНБО, аппарате Верховной Рады, секретариате КСУ, секретариате Высшего совета юстиции, ЦВК, Счетной палате, секретариате уполномоченного по правам человека, в министерствах и других центральных органах исполнительной власти, в местных государственных администрациях.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению Саакашвили, зарплату чиновникам в Украине нужно поднять до нескольких тысяч долларов.