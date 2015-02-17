Саакашвили считает, что зарплату чиновникам в Украине нужно поднять до нескольких тысяч долларов
18:49, 17 февраля 2015Политика
16154 0
Экс-президент Грузии, глава совещательного совета реформ Михаил Саакашвили за повышение зарплат украинских госчиновников до уровня нескольких тысяч долларов.
REUTERS
Об этом он заявил после заседания совета реформ, передает Апостроф.
"Глядя на сегодняшние зарплаты госчиновников, можно сказать, что они либо святые, либо они все крадут, третьего не дано",- заявил он.
Саакашвили рекомендовал сократить госаппарат, набрать много новых людей и установить среднюю зарплату для чиновников на уровне нескольких тысяч долларов.
Читайте такжеСаакашвили рассказал, чем будет заниматься на новой должности
Напомним, ранее сообщалось, что 13 февраля, президент Украины Петр Порошенко указом создал Консультативный международный совет реформ и назначил ее председателем Михаила Саакашвили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter