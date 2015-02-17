Саакашвили считает, что зарплату чиновникам в Украине нужно поднять до нескольких тысяч долларов

Об этом он заявил после заседания совета реформ, передает Апостроф.

"Глядя на сегодняшние зарплаты госчиновников, можно сказать, что они либо святые, либо они все крадут, третьего не дано",- заявил он.

Саакашвили рекомендовал сократить госаппарат, набрать много новых людей и установить среднюю зарплату для чиновников на уровне нескольких тысяч долларов.

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Напомним, ранее сообщалось, что 13 февраля, президент Украины Петр Порошенко указом создал Консультативный международный совет реформ и назначил ее председателем Михаила Саакашвили.