Боевики нарушали режим тишины, но не обстреляли ни одного населенного пункта - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно сообщению, подавляющее большинство нарушений - хаотичные обстрелы позиций украинских войск из стрелкового оружия.

Однако вблизи населенных пунктов Широкине, Ленинское и Пески украинские опорные пункты были трижды обстреляны из минометов калибра 120 мм.

Читайте такжеЗа сутки ранены двое военных, погибших нетКроме того, южнее поселка Сокольники на Луганщине боевики открыли огонь по опорному пункту войск АТО из зенитной установки ЗУ 23-2. На линии разграничения больше всего обстрелов зафиксировано в районе населенного пункта Пески.

В районе Мариуполя бандформирования 7 раз провели воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов.

Обстрелов населенных пунктов не зафиксировано.

"Несмотря на попытку бандформирований своими действиями сорвать Минские договоренности, украинские военнослужащие продолжают стойко оборонять наши позиции и не поддаются на провокации преступников", - подытоживается в сообщении.