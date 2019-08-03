Украина разочарована прекращением ракетного договора, но понимает действия США

В МИД подчеркнули, что Украина вместе со США осудила разработку и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 «Рубеж» на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

В Украине разочарованы прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и малой дальности" (ДРСМД) из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают необходимость действия США.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"В течение трех десятилетий этот договор был одним из основных элементов стратегической стабильности и безопасности в мире. Формально не будучи стороной Договора о РСМД, Украина неуклонно придерживалась его положений в течение всего времени его существования. В 1988-1991 гг. в Украине были ликвидированы все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования малой (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров), а также 25 объектов, связанных с ними", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина вместе со США осудила разработку и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 «Рубеж» на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

"В Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 года в оккупированном Крыму военных учений с применением комплекса « Искандер-М»", - отметили в министерстве.

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Также в МИД добавили, что в ответ на агрессивные действия России и учитывая прекращение действия Договора о РСМД Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 августа, завершилась процедура выхода США из Договора о РСМД, в результате чего данная сделка прекратила свое действие.

"Россия несет исключительную ответственность за прекращение договора. Начиная, по меньшей мере, с середины 2000-х годов, Россия разрабатывала, производила, осуществляла пусковые испытания, а теперь развернула несколько батальонов своей ракеты, что противоречит договору (крылатой ракеты средней дальности наземного базирования SSC-8 или 9М729). Соединенные Штаты впервые выразили свою обеспокоенность России в 2013 году. Россия в ответ систематически, в течение шести лет, отвергала усилия США, направленные на возвращение России к соблюдению условий договора", - подчеркнул государственный секретарь США Майк Помпео.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ был призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещал США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.