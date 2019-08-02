Встреча Зеленского и Трампа состоится, дату должен согласовать МИД - Данилюк
Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа состоится, дату должно согласовать Министерство иностранных дел.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о подготовке этого визита в эфире Радио НВ.
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"Две недели назад я вернулся из США. Там у меня была четкая цель - мы разработали новую повестку дня сотрудничества в сфере безопасности между США и Украиной. Есть серьезные изменения относительно роли Украины. Пора уже отходить от роли жертвы. Мы сильная страна и должны быть надежным партнером для наших стратегических партнеров. Именно с этих позиций мы обсудили предложения (в Вашингтоне - УНИАН)", - сказал Данилюк.
По его словам, встреча президентов Украины и США будет проведена, исходя именно из таких позиций.
На вопрос, когда именно состоится встреча, Данилюк ответил: "Это уже вопрос организации, нахождения соответствующего времени. Этим занимается МИД".
Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с главой США Дональдом Трампом.