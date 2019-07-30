Глава ОП: Кличко подтвердил, что не контролирует ситуацию в Киевском горсовете

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Киевский городской голова Виталий Кличко во время встреч с ним подтвердил, что не контролирует ситуацию в Киевском городском совете.

Читайте такжеБогдан прокомментировал возможность проведения досрочных местных выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«У меня было две встречи с господином Кличко здесь, в офисе президента. На этих встречах я лично шесть раз попросил его отказаться от института «смотрящих» в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, стать человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции и бесхозяйственности, что происходит в городе Киеве», - заявил он.

При этом Богдан отметил спортивные достижения Виталия Кличко, который является «гордостью Украины» и «человеком, имя которого знает весь мир».

Но, по убеждению руководителя президентского офиса, Кличко «утратил контроль над ситуацией в городе в течение последних 5 лет». «И мэр города Киева Виталий Кличко подтвердил мне, что, действительно, он не контролирует Киевский совет. Есть 2-3 «смотрящих», которые имеют определенные группы депутатов, и если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете и, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром», - сказал Богдан.

Также, по его словам, Кличко отметил, что не имеет никакого отношения к коррупции и хищениям. «Он понимает, что что-то происходит не так, но ничего с этим сделать не может. Он не задействован в коррупции, но он иногда использует возможность передвижения частным авиатранспортом», - сказал Богдан.