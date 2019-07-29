"Уже создан координационный центр": Данилюк рассказал о военной реформе

По мнению Данилюка, Министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

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"Многое из того, что должны были бы сделать, не было сделано и это надо внедрить. Прежде всего для того, чтобы наша армия была действительно сильнее. То есть должна быть качественная система управления. У нас даже на этом уровне есть определенные проблемы. А базовые вещи, которые должны быть в каждой развитой стране, у нас не реализованы. Я считаю, что Министерство обороны должно заниматься исключительно формированием политики", - заявил Данилюк, отвечая на вопрос о будущем военной реформы.

По его словам, для продолжения реформы уже создан координационный центр на базе уже сделанных и новых наработок с помощью западных экспертов, в частности США, Канады, Великобритании.

На вопрос о кандидатах на пост министра обороны Данилюк ответил: "Когда будут, мы вам обязательно сообщим. При формировании правительства, конечно, будет министр обороны и вы об этом узнаете".

Как сообщал УНИАН, ранее в партии "Слуга народа" назвали кандидатов на пост руководителей Минздрава и МОН.