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Зеленский прибыл в Одессу

20:15, 26 июля 2019
Политика
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Фото REUTERS

Как подтвердили УНИАН в международном аэропорту «Одесса» Зеленский прибыл в Одессу рейсом авиакомпании МАУ эконом-классом примерно в 16.20.

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Цель визита главы государства пока неизвестна. О ней ничего не могут сказать, в том числе в Одесской областной государственной администрации.

В то же время, по неофициальным данным, Зеленский отправился на Морской вокзал Одесского порта, где в летнем театре сейчас проходит шоу «Лига Смеха. Кубок чемпионов».

Кроме того, якобы накануне в Одессу прибыл самолет АН-148 президентского авиаотряда. В городе, по неподтвержденным данным, также находится супруга президента, которая вчера отдыхала в пляжном комплексе «Табу» на пляже «Дельфин».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети фейсбук опубликовал список из пяти кандидатов на пост главы Одесской областной администрации.

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Теги: #Одесса#Владимир Зеленскийпогода в Одессе