Зеленский назвал пятерых претендентов на пост главы Одесской ОГА

В Офисе президента обещали ранее, что главу области выберут на открытом конкурсе.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети фейсбук опубликовал список из пяти кандидатов на пост главы Одесской областной администрации.

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Он спросил у украинцев, что они думают о них. Это, в частности, руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" Андрей Андрейчиков, активистка и волонтер Татьяна Петракевич, депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, предприниматель Максим Куцый и председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Максим Болдин.

Напомним, недавно были назначены новые руководители ряда областных государственных администраций: Херсонской, Львовской, Киевской и Закарпатской.