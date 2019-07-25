Климкин считает, что в НАТО нет консенсуса и единства относительно вступления Украины в Альянс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что среди стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) нет консенсуса и единства относительно вступления Украины в Альянс.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время публичного обсуждения в Veteran Hub.

Глава МИД подчеркнул, что интеграция в НАТО отличается от интеграции в Европейский Союз.

Он напомнил, что в 2016 году Украина на саммите Альянса в Варшаве взяла на себя обязательства соответствовать стандартам НАТО до конца 2020 года.

"В НАТО это никто не верит, но, тем не менее, говорят, что работайте, - мы будем вам помогать", - заявил Климкин.

При этом он убежден, что, даже если Украина дойдет до стандартов НАТО в сфере безопасности и оборонном секторе и заявит о настоящем существовании устойчивой демократии и верховенства права, ряд европейских стран все равно будут осторожно относиться к Украине. По его убеждению, определенные страны все еще будут оглядываться на позицию России.

«Поэтому сегодня мы должны сказать честно: в НАТО консенсуса, единства относительно нашего членства в НАТО завтра или послезавтра нет», - подчеркнул Климкин.

«У меня есть определенные идеи. Это опять-таки не будет завтра или послезавтра ... но НАТО может прийти, я очень осторожно скажу ... раньше, чем 15 лет или 10. И на это у нас есть шанс», - добавил он.

«Рецепт для этого шанса - не только достичь стандартов НАТО для войска и так далее, а начать меняться самим. Вот если это нам удастся в следующие годы - я относительно НАТО очень большой оптимист», - заявил Климкин.