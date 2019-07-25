Климкин считает, что следующие 3-5 лет будут определяющими для вступления Украины в ЕС

Глава МИД убежден, что интеграция Украины в Евросоюз в лучшем случае продлится не менее 14-15 лет.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выражает убеждение, что в ближайшие 3-5 лет могут стать решающими для шансов Украины в будущем вступить в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время публичного обсуждения в Veteran Hub.

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"У нас есть много политиков, которые считают, что здесь почти все решено. Я считаю, что мы не должны лгать ни себе, ни тем, для кого этот вопрос реально очень принципиальным. Я считаю, что у нас есть шанс интегрироваться в Европейский Союз", - подчеркнул Климкин.

При этом, глава МИД выразил мнение, что "интеграция в ЕС в лучшем случае продлится для нас условно лет 14-15, может, больше".

"Если процесс интеграции Балкан закончится хорошо за несколько лет, одновременно может быть принято решение о нашей европейской перспективе, на это есть реальный шанс, и затем начнутся переговоры о вступлении", - заявил Климкин.

Как сказал глава МИД, Украина прежде всего должна "хорошо поработать над Соглашением об ассоциации", поскольку сейчас определенные дела в этой связи получаются хорошо, а другие "совсем плохо".

Также он отметил, что, поскольку Украина построена по принципу "бизнес-олигархических кланов" и возникают вопросы к реальному функционированию верховенства права, ей еще придется пройти долгий путь. "После того, как начнутся переговоры о вступлении, я думаю, что это будет длиться 7, 8, 10 лет", - подчеркнул он.

Кроме того, министр рассказал о мнении европейских друзей Украины, поддерживающих евроинтеграцию. "Если мы все поработаем, реально мы все, я здесь абсолютно не шучу... у нас такой шанс есть, но есть шанс, что мы никогда не успеем в последний вагон, поскольку ЕС тоже становится все сложнее, євроскептичним к расширению. Поэтому от того, как мы будем двигаться следующие 3-5 лет, может зависеть, попадем ли мы туда вообще, или нет. Я абсолютно серьезно говорю", - подчеркнул Климкин.