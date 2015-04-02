Глава Госкино назвал четыре категории несущих угрозу российских фильмов

Об этом он заявил в комментарии изданию Медуза.

"Я бы выделил четыре основных критерия, которые предложил использовать и на законодательном уровне. Первая категория - это фильмы, которые популяризируют госорганы страны-агрессора во всех проявлениях, как исторических, так и современных. Вторая - фильмы, которые унижают по национальному признаку. Третья - фильмы, которые оправдывают или не признают аннексии и оккупации части территории Украины. Четвертая - фильмы, которые искажают историю Украины, показывают, будто бы украинского государства и нации не существует", - сказал Ильенко.

Он акцентировал внимание на том, что запрет российских фильмов и сериалов в Украине - вынужденная и ответная мера.

"Не мы первыми начали запрещать кино. Первый раз это сделали россияне в 2002 году, когда запретили фильм "Молитва о гетмане Мазепе", - заявил Ильенко.

Читайте такжеЛуценко объяснил, почему Рада запретила трансляцию всех новых российских фильмовТакже он считает, что показывать фильмы про российский спецназ сейчас "за гранью морали", поскольку их на телеэкранах "может увидеть жена или мать украинского военного, погибшего от рук этого самого спецназа".

Одновременно украинский кинокритик, журналист и бывший член экспертной комиссии по вопросам демонстрирования и распространения фильмов при Министерстве культуры Украины Аксинья Курина считает запреты российских фильмов актом цензуры, абсурдным и бессмысленным в стране, которая декларирует свое будущее как общее с Евросоюзом и в которой спокойно работают российские банки и продаются российские товары.

"Де-юре и-де-факто это орган политической цензуры, деятельность которого нарушает 15 статью Конституции Украины. Мне кажется, уместен экспертный совет из детских психологов, которые присваивают возрастные рейтинги, но решать за взрослых людей, что им смотреть, не следует", - считает Курина.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины».

Законом запрещается распространение и публичная демонстрация фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая представление позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.