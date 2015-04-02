Порошенко запретил российские сериалы о силовиках

11:34, 02 апреля 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины».

Фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что закон сегодня возвращен с подписью президента.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины (№1317).

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Законом запрещается распространение и публичная демонстрация фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая представление позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.

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