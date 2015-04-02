Страница УНИАН Вконтакте насчитывает уже более 100 тысяч участников
13:54, 02 апреля 2015Политика
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По состоянию на 2 апреля 2015 года количество подписчиков УНИАН в социальной сети Вконтакте составляет более ста тысяч.
На УНИАН Вконтакте подписались уже 100 000 пользователей
В целом страница УНИАН является одной из самых популярных украинских "новостных" групп.
На своей странице мы круглосуточно транслируем самые важные обновления сайта - свежие эксклюзивные новости, фото и видео.
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