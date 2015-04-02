Шокин назначил себе нового первого заместителя
Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин назначил Владимира Гузыря своим первым заместителем.
Соответствующая информация появилась на сайте ГПУ.
Кроме того, Шокин назначил еще одного заместителя. Им стал Олег Залиско.
Владимир Гузырь почти 30 лет работает в органах прокуратуры Украины. Занимал должности следователя, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры Киева, прокурора Ленинградского и Днепровского районов столицы, прокурора Волынской и Житомирской областей, начальника управления надзора за соблюдением законов органами СБУ, первого заместителя начальника Главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией ГПУ.
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Ранее генеральный прокурор Украины Виктор Шокин уволил с должности своего заместителя Алексея Баганца, перед этим отстранив его от исполнения обязанностей на время служебного расследования 25 марта.