Шокин назначил себе нового первого заместителя

Соответствующая информация появилась на сайте ГПУ.

Кроме того, Шокин назначил еще одного заместителя. Им стал Олег Залиско.

Владимир Гузырь почти 30 лет работает в органах прокуратуры Украины. Занимал должности следователя, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры Киева, прокурора Ленинградского и Днепровского районов столицы, прокурора Волынской и Житомирской областей, начальника управления надзора за соблюдением законов органами СБУ, первого заместителя начальника Главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией ГПУ.

Читайте такжеШокин назначил своим заместителем бывшего следователя по делу об убийстве Гонгадзе

Ранее генеральный прокурор Украины Виктор Шокин уволил с должности своего заместителя Алексея Баганца, перед этим отстранив его от исполнения обязанностей на время служебного расследования 25 марта.