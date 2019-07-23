В "Слуге народа" считают, что местные выборы все-таки состоятся в 2020 году

Лидер партии считает, что большая часть органов власти работает неэффективно.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков полагает, что местные выборы в Украине пройдут все-таки в 2020 году.

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Об этом лидер партии сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV. "Если мы говорим о местных выборах, то действительно к ним нужно готовиться, и политическая партия "Слуга народа" фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам", - сказал Разумков добавив, что вероятнее всего выборы пройдут уже в 2020 году, но многое будет зависеть, в том числе, и от местных органов власти.

Лидер партии считает, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством, не обеспечивает жизнедеятельность граждан, неэффективно использует те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации.

Разумков также сказал, что "Мы прекрасно знаем об "новой" технологии, когда государственные деньги размещаются на депозитах. На мой взгляд, это прямые действия, которые могут быть связаны с коррупцией, потому что обычно, я буду называть вещи своими именами, это часто несет за собой "откат" за размещение депозитов в тех или иных банках", - заявил политик, указав на то, что этой проблемой должны заниматся правоохранители.

Как сообщал УНИАН, после объявления данных национального экзит-пола в 20 часов президент Владимир Зеленский сказал "насчет местных выборов не расслабляться". Очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.