Зеленский прокомментировал возможность досрочных местных выборов
20:45, 21 июля 2019Выборы 2019
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Президент посоветовал не расслабляться.
фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения досрочных местных выборов.
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Как передает корреспондент УНИАН, в избирательном штабе партии "Слуга народа" после объявления результатов экзит-поллов на парламентских выборах Зеленский сказал: "Что касается, все задают вопросы, касающиеся местных выборов, - не расслабляйтесь".
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