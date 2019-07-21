Зеленский прокомментировал возможность досрочных местных выборов

Президент посоветовал не расслабляться.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения досрочных местных выборов.

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Как передает корреспондент УНИАН, в избирательном штабе партии "Слуга народа" после объявления результатов экзит-поллов на парламентских выборах Зеленский сказал: "Что касается, все задают вопросы, касающиеся местных выборов, - не расслабляйтесь".