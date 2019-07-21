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Зеленский прокомментировал возможность досрочных местных выборов

20:45, 21 июля 2019
Выборы 2019
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фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, в избирательном штабе партии "Слуга народа" после объявления результатов экзит-поллов на парламентских выборах Зеленский сказал: "Что касается, все задают вопросы, касающиеся местных выборов, - не расслабляйтесь".

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