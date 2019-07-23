В ЕС указали на нарушения во время выборов и рассказали, чего ждут от новой Рады

В Евросоюзе также объяснили, почему не стоит объявлять досрочные местные выборы.

Европейский союз считает, что после победы партии "Слуга народа" на парламентских выборах новая власть взяла на себя ответственность за происходящее в Украине.

Об этом говорится в специальном заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич.

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"После президентских выборов украинский народ в очередной раз дал мощный мандат на проведение реформ в следующие пять лет. Теперь новая власть несет ответственность за то, чтобы соответствовать этим ожиданиям граждан Украины", - заявила представитель Евросоюза.

По ее словам, Евросоюз готов к сотрудничеству с новой Радой и будущим правительством, при этом приоритетом должно быть "продвижение политической ассоциации и экономической интеграции и проведения реформ, лежащие в основе нашей Соглашения об ассоциации".

В заявлении представительницы ЕС выделен ряд первоочередных направлений реформ: поддержка верховенства права, борьба с коррупцией, энергетика и обеспечения макроэкономической стабильности.

При этом, несмотря на многочисленные заявления лидеров "Слуги народа" и представителей офиса президента Зеленского о том, что они рассматривают возможность объявления досрочных местных выборов, в заявлении от имени ЕС отдельно подчеркивается, что Евросоюз ожидает проведения местных выборов только в следующем году. К этому времени, по их мнению, украинская власть должна учесть проблемы нынешних выборов, включая сообщения о покупке голосов.

"Важно, чтобы украинские органы власти учли выявленные недостатки на основе рекомендаций (наблюдательной миссии) БДИПЧ ОБСЕ к запланированному избирательному циклу, включая местные выборы 2020 года", - говорится в сообщении.

Дипломатические источники "Европейской правды" отдельно подчеркивают, что упоминание о плановой кампании 2020 года является сигналом для украинской власти и советом не проводить досрочно еще и местные выборы.