Луценко забрал у НАБУ дело о хищении 20 миллионов долларов "Ощадбанка" и передал его полиции

В НАБУ и САП призывают генпрокурора вернуть дело о хищении средств "Ощадбанка" от Нацполиции снова к ним.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал дело о хищении 20 млн долларов "Ощадбанка" от Национального бюро расследований и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые расследовали его более полугода, в полицию.

Об этом сообщается в совместном заявлении САП и НАБУ.

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«Изменение подследственности в деле завладения 20 млн долл. государственного АО «Ощадбанк», в рамках которой детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, за следователями Нацполиции Украины является недопустимым и прямо нарушает требования УПК Украины. Соответствующее решение по непонятным основаниям без истребования и изучения материалов уголовного производства генеральный прокурор принял 19 июля 2019 года. Для привлечения виновных к ответственности НАБУ и САП призывают Юрия Луценко провернуть уголовное производство детективам Национального бюро», - говорится в документе.

Авторы заявления отмечают, что с мая 2016 года НАБУ и САП осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 УК Украины. Они также напомнили о сути расследуемого дела: по данным следствия, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, которые входили в группу «Креатив», в сговоре со служебными лицами АО «Ощадбанк», подделав документы, незаконно получили в госбанке кредит на сумму 20 млн долл. якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы группы «Креатив», вывели их за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили за покупку корпоративных прав юридических лиц, владевших ценной недвижимостью.

В рамках расследования осенью 2018 года 12 лицам сообщили о подозрении, в том числе: собственникам и должностным лицам предприятий группы «Креатив», служащим АО «Ощадбанк» и независимому оценщику. В то же время в ноябре прошлого года Верховная Рада не поддержала представление генпрокурора и отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест организатора этих преступлений – народного депутата и бенефициарного собственника группы «Креатив».

Также в заявлении САП и НАБУ объяснили, что Нацполиция не может расследовать это дело, поскольку в нем фигурирует народный депутат.

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«В июле 2019 года по непонятным причинам и в нарушение ч.5 ст.36 УПК Украины генеральный прокурор внезапно меняет подследственность в уголовном производстве следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Решение принято, несмотря на то, что генпрокурору доподлинно известно о вероятной причастности народного депутата Украины к указанному правонарушению. Ведь Юрий Луценко лично поддержал и подал в парламент представление о привлечении народного избранника к уголовной ответственности», - говорится в заявлении.

Отмечается, что размер предмета преступления в этом производстве в разы превышает пятьсот и более размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления. Поэтому, как считают авторы заявления, в соответствии с действующим законодательством с учетом упомянутого это преступление может расследовать исключительно Национальное бюро.

«Согласно УПК запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, отнесенного к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, другому органу досудебного расследования. Следовательно, генеральный прокурор принял решение вопреки закону», - подчеркивается в документе.

НАБУ и САП призывают Луценко как можно скорее принять процессуальное решение, которым вернуть уголовное производство детективам и определить подследственность за НАБУ.

Справка УНИАН. По подозрению в завладении 20 млн долларов кредитных средств «Сбербанка» детективы НАБУ задержали 10 человек, 24 октября 2018 года им было сообщено о подозрениях.

Среди подозреваемых: двое действующих и один бывший работник банка, которые, по данным САП, готовили документацию по выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика; оценщик, которая дала оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, что были приняты банком в качестве обеспечения кредита; 5 человек - главный бухгалтер и работники предприятий группы «Креатив», которые для достижения совместного умысла по завладению денежными средствами банка подделали ряд документов и непосредственно осуществляли легализацию средств путем их перевода в безналичную форму; сын народного депутата Станислава Березкина, который якобы вместе с другими бенефициарными владельцами группы «Креатив» (на то время) приобрел корпоративные права ПАО «Черноморгидрозжелезобетон», приобретенные за счет средств банка.

В САП считают, что завладение 20 млн долл. государственного банка было организовано народным депутатом Станиславом Березкиным (группа «Воля народа») и выполнено его близкими родственниками и бизнес-партнерами.

Березкин уверяет, что он и его семья преступлений не совершали.

24 октября руководитель САП Назар Холодницкий направил генпрокурору Юрию Луценко представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата, вероятно причастного к завладению 20 млн долларов кредитных средств «Ощадбанка».

7 ноября Луценко подал в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Березкина.

19 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента признал представление Генпрокуратуры на задержание и арест Березкина недостаточно мотивированным и необоснованным.

20 ноября Верховная Рада не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности Березкина. После нерезультативного голосования соответственно ВР не голосовала за предоставления согласия на арест и задержание народного депутата, потому что без отмены депутатской неприкосновенности такие действия в отношении парламентария не могут осуществляться.