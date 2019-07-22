Вакарчук рассказал, каким он видит будущего премьер-министра

По словам лидера «Голоса», у будущего главы правительства должны быть четко очерчены «красные линии», которые он не будет переходить, и указатели на один или пять лет.

Лидер «Голоса» Святослав Вакарчук считает, что будущий премьер-министр должен быть менеджером, который будет готов реализовать конкретные планы коалиции.

Читайте такжеВыборы в Раду: каким будет новый парламент 2019 (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Вакарчук сообщил на брифинге в Киеве.

«Новые стандарты политики - это не когда ты подбираешь какую-то кандидатуру, которая удобна той или иной политической силе. Кандидатура премьера - это менеджер, который готов реализовать программу коалиции или «монокоалиции» под конкретные действия», - заявил он.

По словам лидера «Голоса», у будущего главы правительства должны быть четко очерчены «красные линии», которые он не будет преступать, и указатели на один или пять лет.

«Партия «Голос» шла в парламент не для того, чтобы говорить, а для того, чтобы делать. Безусловно, все конструктивные действия, направленные на благо страны, мы готовы поддерживать. Вместе с тем мы будем жестко стоять, чтобы красные линии, которые для нас важны, никто не преступал», - подчеркнул Вакарчук.

В то же время он заметил, что его политсила готова обсуждать конкретных кандидатов на должность премьер-министра после объявления окончательных результатов. «Мы готовы говорить о каких-то именах после того, как будут установлены результаты выборов", - резюмировал политик.