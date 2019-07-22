Вакарчук объяснил, почему пока не ведет переговоры о коалиции

По словам лидера «Голоса», он не проводил встречи с партией «Слуга народа» по поводу формирования коалиции.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук отказывается вести переговоры о формировании будущего парламентского большинства до объявления окончательных результатов выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Вакарчук заявил на брифинге в Киеве.

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«Мы не знаем окончательных результатов, так как некоторые окружные избирательные комиссии не готовы сотрудничать и помочь нам получить окончательные результаты. До получения окончательных результатов выборов мы отказываемся говорить о каких-либо вопросах коалиции», - сказал он.

Вакарчук заявил, что в настоящее время не проводил встречи с партией «Слуга народа» по формированию коалиции.

«Мне никто ничего не предлагал», - сказал он.

«Мы будем говорить о всех политических вопросах после того, как увидим, на какие голоса мы можем рассчитывать в парламенте», - сказал Вакарчук.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский пригласил партию "Голос" к сотрудничеству с партией "Слуга народа" в новоизбранной Верховной Раде.