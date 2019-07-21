Изменение уровня зарплаты депутатов не является первоочередным вопросом - Разумков

Председатель партии "Слуга народа" заявляет, что "уровень дохода наших граждан ниже, чем заработная плата в Верховной Раде".

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что изменение уровня зарплаты народных депутатов не является первоочередным вопросом.

Читайте такжеВ Зеленского спрогнозировали, когда будет создана коалиция в Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в избирательном штабе партии в рамках панели "Реформа Верховной Рады".

На вопрос, планируется ли пересмотр зарплаты депутатов - повышение или снижение, Разумков ответил: "Я уверен, что заработные платы - это хорошо. Но мне кажется, что сегодня уровень дохода наших граждан ниже, чем заработная плата в Верховной Раде. Поэтому это не первоочередной вопрос, это точно".