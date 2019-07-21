Изменение уровня зарплаты депутатов не является первоочередным вопросом - Разумков
21:45, 21 июля 2019Политика
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Председатель партии "Слуга народа" заявляет, что "уровень дохода наших граждан ниже, чем заработная плата в Верховной Раде".
Разумков отметил, что уровень дохода граждан ниже, чем у нардепов / фото УНИАН
Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявляет, что изменение уровня зарплаты народных депутатов не является первоочередным вопросом.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в избирательном штабе партии в рамках панели "Реформа Верховной Рады".
На вопрос, планируется ли пересмотр зарплаты депутатов - повышение или снижение, Разумков ответил: "Я уверен, что заработные платы - это хорошо. Но мне кажется, что сегодня уровень дохода наших граждан ниже, чем заработная плата в Верховной Раде. Поэтому это не первоочередной вопрос, это точно".
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