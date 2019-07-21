Разумков допускает, что займет должность спикера в будущей Раде

Об этом Разумков заявил на брифинге журналистам перед входом на участок для голосования в Киеве.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допускает, что после парламентских выборов займет должность спикера в будущей Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков заявил на брифинге журналистам перед входом на участок для голосования в Киеве.

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Комментируя слухи в экспертном сообществе о том, что он возможно займет спикерскую должность в будущей Раде, он ответил: «Я думаю, что все возможно, но я считаю, что сегодня, в день голосования, пока об этом рано говорить».

Кроме того, Разумков отвечая на вопрос по поводу возможного распределения должностей в органах власти после выборов в Раду сказал, что «вопрос не в должностях, а в эффективности людей на этих должностях. Дело не в должностях, а в той сути, которая стоит за этими позициями».

«Вопрос в том, насколько те или иные представители нашей политической силы смогут эффективно реализовывать те задачи, которые перед ними сегодня ставит украинское общество», - добавил он.