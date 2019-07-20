Оккупанты в Крыму анонсировали приезд иностранных политиков и общественников

Кроме того, отмечается, что в настоящее время в Крыму присутствует немецкий бизнес.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма анонсировали на август приезд делегации политиков, журналистов и общественных деятелей из стран Европы.

«У нас гости будут в августе, две группы очень больших с участием журналистов, мы с ними работаем уже не первый год… Политики, журналисты, спортсмены, общественные деятели», – рассказал РИА Крым т.н. председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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При этом парламентарий отметил присутствие в делегациях представителей СМИ.

Кроме того, глава парламентского комитета отметил, что в настоящее время в Крыму присутствует немецкий бизнес.

«Сегодня немецкий бизнес присутствует у нас здесь – малый, средний бизнес… И хочу сказать, он работает успешно», – добавил он.

Гемпель подтвердил запланированный на октябрь визит на полуостров смешанной немецко-норвежской делегации, в состав которой войдут представители правящих партий Германии.

По данным Госпогранслужбы Украины, с начала 2018 года 740 иностранцам запретили въезд в Украину на три года за незаконное посещение аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле прошлого года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.