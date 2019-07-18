В Минске договорились начать процедуру обмена по формуле «208 на 69» - Безсмертный

По словам Безсмертного, украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что вчера на заседании ТКГ в Минске договорилась начать процедуру обмена удерживаемых лиц по формуле «208 на 69», то есть 208 человек освобождает Украины и 69 - подконтрольные России боевики.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Безсмертный сообщил на брифинге в Киеве.

«Самое важное – это то, что достигнуты договоренности относительно начала процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69», - заявил он.

По словам Безсмертного, украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру. «Мы могли даже сегодня сделать этот обмен», - сказал он.

Как заметил Безсмертный, предложение Украины было поддержано даже представителями ОРДО и ОРЛО, но против этого возразил Кремль.

«В конце концов договорились проводить процедуру «правовой чистки» (для обмена удерживаемых лиц - УНИАН). К этим 208 и 69 относятся лица с разной категорией «правовой очистки». Где-то это будет несколько дней, где-то это будет несколько недель, а по кому-то это будет несколько возможно месяцев, но эта процедура запущена», - отметил Безсмертный.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июля, на переговорах участников Трехсторонней контактной группы в Минске представители России как страны-оккупанта подтвердили содержание боевиками на Донбассе 69 украинских заложников и требуют от Украины освободить 208 человек.