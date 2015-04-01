Обыск в доме заместителя председателя Меджлиса закончился

По словам Ильми Умерова, во время обыска следователи ничего не нашли и не изъяли, составили протокол и покинули здание, передает Крым.Реалии.

Он подтвердил, что обыск и допрос, который предшествовал ему, осуществлялся по делу «26 февраля».

«Ничего не нашли, протокол составили и уехали. Принесли извинения за неудобство. По 26 февраля возбуждено уголовное дело, в рамках которого Ахтему Чийгозу предъявили обвинения в организации массовых беспорядков. Я уже второй раз на допросе. Давал показания в пользу Ахтема Чийгоза, потому что он все время кого-то успокаивал, кого-то отодвигал», - рассказал Ильми Умеров.

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Ранее сообщалось, что заместителя председателя Меджлиса Умерова следователи вызвали на допрос, чтобы задать несколько «уточняющих вопросов» в «деле 26 февраля». Сразу после окончания допроса силовики решили провести обыск в доме Умерова в Бахчисарае.

Ахтем Чийгоз был задержан 29 января в рамках уголовного дела «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках». Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля 2015 года, затем ее продлили до 19 мая.

26 февраля 2014 года под крымским парламентом прошел митинг, на который собралось несколько тысяч сторонников крымскотатарского Меджлиса и «Русского единства». Организаторами мероприятия выступили председатель Меджлиса Рефат Чубаров и лидер «Русского единства» Сергей Аксенов.