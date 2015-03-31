Чубаров: в доме замглавы Меджлиса Умерова начался обыск, снимать запрещают

Журналистам запрещают вести съемку рядом с домом, сообщил на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«К 20.00 местного времени к дому заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в Бахчисарае прибыли три сотрудника Следственного комитета. Начался обыск. Пока не понятно, что формально предписано искать... Запрещают снимать и писать», – сообщил Чубаров.

Читайте такжеВ ожидании гетто: крымские татары пришли поддержать канал ATR в последний день вещанияКак сообщает Крым.Реалии, допрос Умерова продолжался около семи часов. По их словам, следователи вызвали замглавы Меджлиса для «пары уточняющих вопросов» по «делу 26 февраля».

Сразу после окончания допроса следователи приняли решение провести обыск в доме Умерова в Бахчисарае.

Ранее Ильми Умерова уже вызывали в Следственный комитет Крыма на допрос по «делу 26 февраля», он дал показания в пользу Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан 29 января в рамках уголовного дела «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках». Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля 2015 года, затем ее продлили до 19 мая.

В рамках расследования «дела 26 февраля» правоохранители также задержали еще одного участника митинга Эскендера Кантемирова. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

26 февраля 2014 года под крымским парламентом собрались несколько тысяч сторонников крымскотатарского Меджлиса и «Русского единства». Организаторами мероприятия выступили глава Меджлиса Рефат Чубаров и лидер «Русского единства» Сергей Аксенов.