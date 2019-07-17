Порошенко не намерен идти на допрос в ГБР до выборов – адвокат

В письме к бюро отмечается, что Порошенко не получал вызов на допрос в качестве свидетеля на 17 июля.

Бывший президент и кандидат в народные депутаты Петр Порошенко не намерен идти на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно.

Об этом его защита сообщила ГБР 16 июля, написал адвокат Игорь Головань в блоге на "Украинской правде".

В письме к бюро отмечается, что Порошенко не получал вызов на допрос в качестве свидетеля (на 17 июля).

Но, в любом случае, в связи с парламентской кампанией до 21 июля он часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами".

"Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019", - написал Головань в ГБР.

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Как сообщал УНИАН, 23 мая Труба заявил, что ГБР изучает заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбальском".

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований.

Сегодня, 17 июля, экс-президент не явился на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и якобы отмывании преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Пресс-служба партии "Европейская солидарность" анонсировала на сегодня, 17 июля, поездку Порошенко вместе с командой в Страсбург для проведения переговоров с европейскими партнерами.