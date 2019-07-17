Порошенко не явился на допрос в ГБР

Экс-президент должен был свидетельствовать по делу о купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований как свидетель по делу относительно возможного уклонения от уплаты налогов и отмывания преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

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Она отметила, что допрос должен был начаться в 9:30, однако Порошенко не явился для проведения следственных действий.

На вопрос, пришел ли Порошенко на допрос, она сказала: "по состоянию на сейчас - нет".

В свою очередь, пресс-служба партии "Европейская солидарность" анонсировала на сегодня, 17 июля, поездку лидера этой партии Порошенко вместе с командой в Страсбург для проведения "стратегических переговоров" с европейскими партнерами.

Кроме того, адвокат экс-президента Игорь Головань в блоге на "Украинской правде" заявил, что кандидат в народные депутаты Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля. Головань опубликовал свое письмо в ГБР, в котором говорится, что Порошенко якобы не получал вызова на допрос в качестве свидетеля (на 17 июля). Однако в любом случае в связи с парламентской кампанией до 21 июля Порошенко часто находится за пределами Киева и "не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами", отметил Головань.

Как сообщал УНИАН, 23 мая директор ГБР Роман Труба заявил, что Бюро изучает заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова относительно совершения Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом "Кузница на Рыбальском".

11 июля пресс-секретарь ГБР Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований.