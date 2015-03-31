Кабмин подготовил законопроект об осуждении коммунистического и нацистского режимов и запрет их пропаганды

Об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на заседании Кабинета министров.

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"Правительство подготовило проект закона об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрет их пропаганды", - отметил он.

Арсений Яценюк призвал парламентскую коалицию безотлагательно принять этот законопроект.

"Правительство сегодня вносит пакет законов - в канун завершения Второй мировой войны, празднования 9 мая. Правительство просит парламент принять, в том числе и закон об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне. И еще дополнительно два закона", - сказал он.