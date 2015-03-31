Президент объяснил увеличение оборонного бюджета защитой независимости

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Черниговской облгосадминистрации, выступая перед активом области.

По словам Порошенко, Украина сейчас проходит самое тяжелое испытание.

"Никто представить не мог, что в центре Европы будем иметь средневековую агрессию соседнего государства. Война пришла к каждому украинцу", - отметил президент.

Читайте такжеМинобороны заключило уже 70% договоров по поставкам вооружения в 2015 году - президентОн подчеркнул, что бюджет обороны увеличен до 90 млрд грн, "чтобы защитить Украину, сохранить независимость".

По мнению Порошенко, за последний год родилась новая украинская армия, которая умеет давать отпор. "Армия, которая является фантастически патриотической", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что за год удалось возродить то, что разрушалось на протяжении 23 лет независимости Украины.