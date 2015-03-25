Оборонный бюджет Украины в этом году увеличен до 2,7% ВВП

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, это на 18,5 млрд грн или в 1,7 раза больше, чем в 2014 году.

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По словам заместителя директора департамента финансов Минобороны Константина Кифоренко, в эту сумму входят запланированные государственные гарантии на сумму 4,4 млрд грн, которые будут предоставляться Минобороны согласно решению правительства.

Заместитель директора департамента финансов сообщил, что из общей суммы оборонного бюджета около 29,8 млрд грн (или более 65%) планируется направить на содержание Вооруженных сил.

В частности, на строительство и приобретение жилья для военнослужащих утверждены расходы в соответствии с Комплексной программой обеспечения жильем военных, лиц рядового и начальствующего состава, должностных лиц таможенной службы и членов их семей - это 1 млрд 140,5 млн грн.

Почти 14 млрд грн или 30,3% оборонного бюджета 2015 года планируется направить на развитие вооружения и военной техники. В 2014 году эта сумма составляла 3,9 млрд грн или 14,3%.

Кроме того, около 2,1 млрд грн. или 4,6% оборонного бюджета назначается на подготовку Вооруженных сил. В бюджете прошлого года эта сумма составила 1,1 млрд грн.

Также Константин Кифоренко сообщил, что в 2014 году на счета Минобороны в качестве благотворительной помощи поступило 153,3 млн грн. Вместе с тем, непосредственно от граждан и благотворительных организаций воинские части Вооруженных сил получили и учли помощь более чем 426 млн грн.