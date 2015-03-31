Боевики продолжают ремонт железнодорожных путей между Донецком и Луганском - ИС
09:21, 31 марта 2015Политика
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Террористы продолжают ремонт железнодорожных путей между Донецком и Луганском.
Боевики запустили "пробный" электропоезд между Донецком и Луганском / УНИАН
Об этом сообщает на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
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По его словам, зафиксировано прохождение «пробного» электропоезда, проводятся работы по наращиванию пропускной способности данного участка пути.
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