Боевики продолжают ремонт железнодорожных путей между Донецком и Луганском - ИС

Об этом сообщает на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

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По его словам, зафиксировано прохождение «пробного» электропоезда, проводятся работы по наращиванию пропускной способности данного участка пути.