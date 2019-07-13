Нардеп Маткивский, против которого суд в Италии попросил открыть дело, вернулся в Украину

Консулам пришлось рассмотреть много вариантов "где переходить границу".

Народный депутат Богдан Маткивский, в отношении которого суд итальянского города Павия в деле Виталия Маркива просил прокуратуру возбудить уголовное дело, вернулся в Украину.

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Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в Facebook в субботу. "Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнения или какого-либо беспокойства за такое бессмысленное решение и сегодня уже вернулся в родную Украину", - сообщил посол.

"Нам пришлось перебрать много вариантов, где "переходить границу", но в конце концов в сопровождении консулов ​​на рассвете наш защитник, а ныне народный депутат, прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев", - отметил он.

Перелыгин пояснил, что суд города Павия, который в пятницу приговорил Маркива к 24 годам заключения якобы за причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, направил в римскую прокуратуру представление об открытии дела против непосредственного руководителя Маркива во время событий у горы Карачун в 2014 году Маткивского за соучастие в убийстве.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Роккелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета. 12 июля 2019 года Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения, тогда как итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал 17 лет.

Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего. Кроме того, итальянский суд направил запрос на открытие уголовного производства в отношении народного депутата Богдана Маткивского, который был свидетелем по делу Маркива. Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.