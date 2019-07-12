Активисты пикетируют посольство Италии с требованием немедленного освобождения нацгвардейца Маркива (фоторепортаж)

Активисты называют Италию коррумпированной страной, где суды зависят от политиков.

Около сотни активистов пикетируют Посольство Итальянской Республики в Украине с требованием немедленного освобождения нацгвардейца Виталия Маркива, которому сегодня суд присяжных в Италии назначил 24 года заключения якобы за убийство итальянского репортера Андреа Рокелли.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие как активисты "Национального корпуса", так и просто неравнодушные граждане.

Они заявляют, что это не правосудное, а политическое решение итальянского суда, принятое под влиянием российских властей, и требуют немедленного и безусловного освобождения Маркива.

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Также активисты называют Италию коррумпированной страной, где суды зависят от политиков.

Активисты держат большой транспарант с надписью "Free Markiv" и самодельные плакаты со словами в поддержку Маркива и протестами против Италии, в частности, "Не будьте, как Россия", а также скандируют "Свободу Виталию Маркиву!".

К митингующим из посольства никто не вышел.

Под двери посольства активисты принесли несколько десятков коробок из-под пиццы "Veterano Pizza" (сеть, основанная участником АТО).

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера, гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

Сегодня, 12 июля, Маркива в Италии приговорили к 24 годам заключения, тогда как итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал 17 лет. Решение суд огласил без мотивировочной части. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Кроме того, итальянский суд направил запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Богдана Маткивского, который был свидетелем по делу Маркива.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который назвал решение итальянского суда несправедливым и позорным, на вынесенный Маркиву приговор будет подана апелляция.