Зеленский приказал выделить средства на ликвидацию последствий непогоды на Закарпатье

Кабмин должен безотлагательно решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мер по ликвидации последствий непогоды.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о безотлагательных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской области.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, 7 июля ураган и непогода привели к разрушениям и повреждения жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения, связи и т. п. в некоторых районах Закарпатской области. Больше всего пострадали населенные пункты Ужгородского и Иршавского районов, в частности села Сюрте и Большой Раковец.

Согласно указу №519 от 11 июля, Кабинет министров должен безотлагательно решить вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мер по ликвидации последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, нормализации обстановки на пострадавших территориях Закарпатской области.

Кроме того, органам местного самоуправления Закарпатья предлагается в установленном порядке решить вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для ликвидации последствий непогоды на пострадавших территориях.