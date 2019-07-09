Зеленский вернул Бессмертного в минскую ТКГ

Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ вместо Александра Моцика.

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

Соответствующий указ №504/2019 размещен на сайте главы государства.

Читайте такжеЗеленский назначил представителей Украины на переговорах в Минске

«В частичное изменение статьи 1 указа Президента Украины от 19 июня 2019 №414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе» уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Александра Моцика», - говорится в документе.

Напомним, что Зеленский своим указом от 19 июня переназначил трех уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Тогда Александр Моцик был уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

В 2015 году Роман Бессмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года вышел из Минского процесса.