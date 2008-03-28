Тимошенко: проблема в том, что Ющенко категорически сказал «нет»

Весной для службы в Вооруженных Силах Украины планируется набрать 21,5 тыс. военнослужащих, которые будут служить по контракту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздно вечером в эфире телеканала «1+1».

«Мы разработали специальный план, который дает возможность набрать столько контрактников, сколько надо армии без призыва, не отменяя его. Мы должны весной взять 21,5 тысячи людей. Это не так много по меркам Украины», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что служить по контракту можно будет два года – в этом случае зарплата военнослужащего буде составлять 1,2 тыс. грн., питание и проживание будет оплачено государством и, кроме того, по окончании срока контрактнику будет даваться возможность поступить в высшее учебное заведение на бесплатное обучение без экзаменов. Те, кто подпишет контракт на 5 лет, получат боле высокую зарплату и возможность получит жилье.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что соответствующий законопроект уже передан в Верховную Раду. «Если парламент примет этот закон, то я уверена, что мы эту 21 тысячу наберем… и как следствие, нам просто не надо будет брать людей на срочную службу», - отметила премьер.

Вместе с тем, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что отменить призыв в армию можно было и с 1 января 2008 года.

«Это можно было можно спокойно сделать с 1 января без каких-либо преград. Финансирование для этого - не проблема, организационные вопросы - не проблема. Проблема в том, что Президент категорически сказал «нет» - он главнокомандующий», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она подчеркнула, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО выступил настолько категорично, что если бы в Верховной Раде был поставлен этот вопрос, то это привело бы «к серьезным потрясениям в демократической коалиции».