цей матеріал доступний українською

Туск о боевиках ОРДЛО: им сложно доверять, в частности – относительно прекращения огня

18:52, 08 июля 2019
Политика
179 0
Дональд Туск / REUTERS

Читайте такжеЕвропа ожидает прозрачные парламентские выборы в Украине – Туск

Как сообщает «ТСН», об этом он заявил на брифинге после 21-го саммита Украина-ЕС. В частности, Туск отметил, что поддерживает позитивный образ мышления президента Украины Владимира Зеленского по строительству моста в Станице Луганской.

"Мои надежды, когда речь идет о другой стороне контактной линии, более ограничены. Есть вопрос доверия, в частности, относительно прекращения огня. Сложно доверять им. Это, возможно, способ проверить их приверженность", - отметил президент Европейского Совета.

Туск также призвал Россию повлиять на контролируемых ею боевиков для выполнения Минских соглашений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война#Туск