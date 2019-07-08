Туск о боевиках ОРДЛО: им сложно доверять, в частности – относительно прекращения огня

Глава Европейского Совета отметил, что поддерживает позитивный образ мышления Зеленского по строительству моста в Станице Луганской.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что у него мало доверия к боевикам "ДНР" и "ЛНР".

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Как сообщает «ТСН», об этом он заявил на брифинге после 21-го саммита Украина-ЕС. В частности, Туск отметил, что поддерживает позитивный образ мышления президента Украины Владимира Зеленского по строительству моста в Станице Луганской.

"Мои надежды, когда речь идет о другой стороне контактной линии, более ограничены. Есть вопрос доверия, в частности, относительно прекращения огня. Сложно доверять им. Это, возможно, способ проверить их приверженность", - отметил президент Европейского Совета.

Туск также призвал Россию повлиять на контролируемых ею боевиков для выполнения Минских соглашений.