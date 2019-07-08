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Туск призывает Россию повлиять на боевиков для выполнения Минских соглашений

18:29, 08 июля 2019
Политика
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Дональд Туск / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал на пресс-конференции в Киеве по итогам проведения 21-го саммита Украина-ЕС. Он напомнил, что в воскресенье, 7 июля, посетил восток Украины для ознакомления с ситуацией на линии столкновения.

В этой связи президент Евросовета подчеркнул, что Минские соглашения должны быть выполнены всеми сторонами.

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"Россия в этой связи имеет особую ответственность. Сегодня мы подтвердили нашу полную поддержку дипломатическим усилиям в Нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы для нахождения мирного решения и с целью уважения территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявил Туск.

При этом он отметил, что вчера на Донбассе он ознакомился с процессом разведения сил в районе Станицы Луганской.

Он добавил, что отныне "этот вдохновляющий шаг должен быть в дальнейшем усилен".

"Мы ожидаем от России воспользоваться ее полным существенным влиянием на сепаратистов, чтобы сделать это возможным", - подчеркнул Туск.

Ранее УНИАН сообщал, что Совет ЕС до 31 января 2020 года продлила действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.

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Теги: #Россия#Минские соглашения#Дональд Туск