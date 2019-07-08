Туск призывает Россию повлиять на боевиков для выполнения Минских соглашений

Президент Евросовета призвал Россию после разведения сил в районе Станицы Луганской продолжать реализацию шагов для урегулирование ситуации на Донбассе.

Президент Европейского Совета Дональд Туск призывает Россию повлиять на контролируемых ею боевиков для выполнения Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал на пресс-конференции в Киеве по итогам проведения 21-го саммита Украина-ЕС. Он напомнил, что в воскресенье, 7 июля, посетил восток Украины для ознакомления с ситуацией на линии столкновения.

В этой связи президент Евросовета подчеркнул, что Минские соглашения должны быть выполнены всеми сторонами.

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"Россия в этой связи имеет особую ответственность. Сегодня мы подтвердили нашу полную поддержку дипломатическим усилиям в Нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы для нахождения мирного решения и с целью уважения территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявил Туск.

При этом он отметил, что вчера на Донбассе он ознакомился с процессом разведения сил в районе Станицы Луганской.

Он добавил, что отныне "этот вдохновляющий шаг должен быть в дальнейшем усилен".

"Мы ожидаем от России воспользоваться ее полным существенным влиянием на сепаратистов, чтобы сделать это возможным", - подчеркнул Туск.

Ранее УНИАН сообщал, что Совет ЕС до 31 января 2020 года продлила действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.