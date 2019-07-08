Украина и ЕС подписали пять двусторонних документов

В частности, подписано Соглашение о финансировании мероприятия «Поддержка ЕС для востока Украины».

Украина и Европейский Союз подписали пять двусторонних документов в рамках саммита, который проходит в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась по итогам проведения 21-го саммита Украина-ЕС.

В частности, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан подписали 4 документа.

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Среди них - соглашение между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия «Программа технического сотрудничества 2019 года», о финансировании мероприятия «Антикоррупционная инициатива - вторая фаза», о финансировании мероприятия «Поддержка гражданского общества и культуры» и дополнительное соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о внесении изменений в Соглашение о финансировании мероприятия «Поддержка ЕС для востока Украины» (дополнительный вклад ЕС в рамках Соглашения составляет 10 млн евро).

Также вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан подписали соглашение между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия «U- LEAD с Европой: «Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития - вторая фаза».

Как сообщал УНИАН, 8 июля в Киеве начался 21-й саммит Украина – Европейский Союз.