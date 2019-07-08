В Киеве начался 21-й саммит Украина-ЕС (фото, видео)

Церемония встречи и фотографирование лидеров Украины и ЕС проходили в Мариинском дворце.

В Киеве начался 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония встречи (и фотографирование) в Мариинском дворце президента Украины Владимира Зеленского с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером началась около 14.00 и длилась около 10 минут.

Ожидается, что по завершении саммита, в 16.15, состоится встреча Зеленского, Туска и Юнкера с представителями СМИ.

Как сообщал УНИАН, Туск и Юнкер в Киеве повторят свой призыв к России немедленно освободить взятых под стражу 24-х украинских военнопленных моряков, говорится в справочной информации относительно саммита Украина - ЕС, размещенном на сайте Европейского Совета.

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На саммите будет вновь подтверждена поддержка Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и осуждена российская агрессия.

"Лидеры вновь выразят свою крайнюю обеспокоенность относительно ситуации и инцидентов в Керченском проливе и Азовском море и относительно милитаризации Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

В Киеве начинается 21-й Саммит #Украина-#ЕС,на повестке дня: имплементация Соглашения об ассоциации; ситуация в отдельных районах Донецкой и Луганской областей; последствия незаконной аннексии Крыма РФ; ситуация в Керченском проливе и Черном море; сотрудничество в сфере СПБО,и тому подобное pic.twitter.com/zEoces88Ot — Anna K (@AnnaKozyarska) July 8, 2019

Также Туск и Юнкер вновь подтвердят свой призыв к России немедленно освободить украинских моряков, вернуть захваченные суда и обеспечить свободное прохождение через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

Они обсудят меры для облегчения последствий дестабилизирующих действий России в Азовском море на местную экономику и общество.

"Лидеры вновь подчеркнут необходимость полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, одновременно акцентируя внимание на ответственности Российской Федерации в этой связи", - говорится в сообщении.

Donald Tusk, Jean-Claude and Volodymyr Zelenskyy are meeting in Kyiv today for the 21st EU-Ukraine-Summit. pic.twitter.com/dU6lyr4EJx — Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) July 8, 2019

Также они подтвердят свою полную поддержку дипломатическим усилиям в рамках "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ, направленным на достижение устойчивого и мирного урегулирования конфликта.