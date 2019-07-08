Стали известны подробности последних часов жизни нардепа Тымчука

Приоритетной версией гибели Тымчука следствие считает самоубийство.

Гражданская жена народного депутата Дмитрия Тымчука рассказала следствию, что в день гибели он был в депрессии и застрелился сам.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на материалы дела.

"Достал пистолет и угрожал себя убить. Она (сожительница) отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством. Однако, около 12.00 Тымчук себя застрелил", - говорится в материалах дела.

Также отмечается, что в момент выстрела женщина была в комнате рядом с Тымчуком.

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По ее словам, депутат в последнее время злоупотреблял спиртными напитками. В день гибели он начал употреблять алкоголь с утра, отказался ехать на работу, был в депрессии. Во время разговоров Тымчук высказывал суицидальные намерения.

О происшествии женщина сообщила другу и помощнику нардепа. О конфликтах и долговых обязательствах погибшего ей ничего неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Тымчука нашли в собственной квартире в Киеве с огнестрельным ранением головы.

По факту его гибели было открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Приоритетной версией гибели Тымчука следствие считает самоубийство.

22 июня после церемонии прощания, которая состоялась в столичном Доме офицеров, Тымчука похоронили в Бердичеве Житомирской области.