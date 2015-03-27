The Washington Post: Миллиарды украинского губернатора не спасли его от отставки

Игорь Коломойский, один из самых влиятельных украинских олигархов, который был верным сторонником украинских властей в течение последнего года, когда на востоке страны продолжался конфликт, в среду ушел в отставку с должности губернатора Днепропетровской области после конфронтации, возникшей из-за его интересов в энергетическом секторе страны. В среду он говорил с журналистами The Washington Post в своем офисе в Киеве, дав первое интервью после того, как президент Украины Петр Порошенко принял его отставку. Некоторые выдержки из интервью представлены в статье Каруна Демирджана под названием «Миллиарды украинского губернатора не спасли его от отставки».

Ожидали ли вы, что окажетесь в центре наступления на олигархов?

Я начал ожидать этого после выборов в конце октября... когда формируется коалиция, которая состоит из двух гигантских фракций и трех крошечных, внутри нее возникает борьба.

Сейчас приближаются выборы в местные органы власти. Естественно, чтобы поднять свои рейтинги и получить новых избирателей, им необходимо найти новую тему, на которой они смогут себя «пиарить»... и в этом случае в жертву электорату лучше всего принести олигархов.

Когда Виктор Янукович ушел, я был одним из самых богатых людей в стране, и я был патриотом. Тем не менее, я стал своеобразным пусковым механизмом для общества. И поскольку я был самым большим пусковым механизмом для всего народа, а политики не могут «пиарить» себя на теме войны, они решили продвигать себя за счет меня.

Но Вас обвиняли в том, что Вы использовали свой миноритарный пакет акций в нефтедобывающей компании «Укрнафта» для того, чтобы блокировать решения правительства.

Это стопроцентная ложь, что Коломойский не выплачивал дивидендов, и что были проблемы внутри компании.

Это конфликт между инсайдерами. «Нафтогаз» владеет 51 % акций «Укрнафты», но в течение многих лет они воровали природный газ, производимый «Укрнафтой». Они набирали часть газа в трубопроводы, не документируя этого, и писали в своих отчетах, что это газ «неизвестного» происхождения – мы говорим о 10,5 млрд. кубометров на сумму около 4 млрд. долл.

Разбирательство дошло до суда высшей инстанции, и мы выиграли все дела.

Если вы выигрывали дела в судах, зачем же тогда надо было врываться в здания с вооруженной охраной?

На прошлой неделе, когда премьер-министр и глава «Нафтогаза» были в Брюсселе, [Александр] Пасечник, который работает на депутата [Игоря] Еремеева, и [Александр] Савченко отдали незаконный приказ без какого-либо решения кабинета министров. И вместе с несколькими хорошо вооруженными охранниками – не политиками и не сотрудниками спецподразделений МВД, а с частной охраной – они вошли в здание «Укртранснафты» и начали наводить там свои порядки. [Александр] Лазорко был заперт в своем кабинете; он был заложником. Он позвонил в милицию, но они и пальцем не пошевелили, тогда он позвонил мне. И я пошел туда вместе с четырьмя частными охранниками.

Я рекомендовал Лазорко на эту должность, и он оказался в плохой ситуации, поэтому я знал, что мне нужно было делать. Они хотели украсть нефтяные ресурсы, которые были у компании... и когда я спросил, где документы от кабинета министров, они не смогли мне ничего показать.

С прессой дела обстояли тоже не очень хорошо для Вас. Так зачем же надо было приводить еще больше вооруженных до зубов охранников всего несколько дней спустя?

В ночь на воскресенье заместитель главы службы безопасности «Укрнафты» сообщил о том, что группа неизвестных, примерно 100 человек, собралась вокруг здания «Укрнафты», готовясь к чему-то. И там была съемочная группа.

Я позвонил заместителю директора и сказал, что мне нужна поддержка. Приехали сотрудники частного охранного предприятия – не батальоны, ни милиция, а только сотрудники ЧОПа, работающего на «Укрнафту» – они приехали, и работники начали закрывать забор.

[Сергей] Лещенко и Мустафа [Найем] увидели группу поддержки и начали этот скандал, что Коломойский якобы захватывает «Укрнафту». Но на самом деле Коломойскому не нужно ничего захватывать, потому что он уже и так является частью «Укрнафты»! И я могу зайти в здание – я член совета директоров. Зачем мне нужно его захватывать?

И тогда Порошенко попросил Вас уйти в отставку?

«Развели большую общественно-информационную вакханалию, и я подумал, что не хочу больше быть мишенью. Я всегда считал себя больше бизнесменом, чем политиком.

Я подумал, что ситуация зашла слишком далеко, и что следующим шагом может стать то, что меня обвинят в сепаратизме, поэтому я принял такое решение, чтобы успокоить ситуацию, и показать народу, что я не собираюсь хвататься за эту должность, если общественность считает, что мне нужно подать в отставку.

Есть ли у Вас какие-то сожаления по поводу того, как Вы справились с этим?

Нет. Я не жалею о том, что стал губернатором. Я не жалею о тех решениях, которые я принимал.

Многие считают, что Коломойский замечательный, и что он – единственный патриот в стране. Я не говорю, что сам я тоже так думаю – каждый человек сам принимает решения, у каждого своя судьба. Что случилось, то случилось. Если бы не было «Укрнафты» и «Укртранснафты», они бы нашли что-то еще, чтобы прийти за мной.

А что бы Вы могли посоветовать другим олигархам в то время, как парламентарии призывают к «войне» с ними?

Никто не знает, что такое война с олигархами. Какой была война со мной?

Я не говорю, что незаконно приватизировать это нормально, как это делали [Ринат] Ахметов и [Дмитрий] Фирташ при прошлой власти. И [Леонид] Кучма и [Виктор] Пинчук брали взятки. Но это было 10 лет назад. И я не верю в искренность Мустафы [Найема], когда он говорит, «мы будем бороться с олигархами». Он просто «пиарит» себя, потому что он – член политической партии президента, и как вы знаете, в этой партии тоже есть несколько мелких олигархов.

Что Вы думаете о Порошенко теперь?

Я не могу сказать, что Порошенко сделал что-то плохое... Возможно, некоторые из моих заместителей, и я сам, мы сделали что-то плохое, поскольку у нас была такая независимая позиция. Я его подчиненный, но я вел себя с ним на равных. И это было для него некомфортно.

Со своей стороны, я ничего не могу сделать по-другому. Я не профессиональный политик. Но, с другой стороны, я понимаю, что я пример для других, и если каждый будет действовать самостоятельно, то президент не нужен. Сейчас есть вертикаль президентской власти. Я не очень хорошо вписываюсь в эту схему; я – посторонний предмет в этой системе. Довольно долго Порошенко был терпеливым со мной. Если бы я был на его месте, я бы выгнал себя с поста губернатора уже через три месяца, потому что человек, который находится выше по должности, не может быть равным человеку, который работает на него... вы не можете быть во власти и одновременно критиковать её.

Но Вы больше не работаете на него. Так следует ли ожидать, что теперь Вы начнете критиковать Порошенко более открыто?

Порошенко строит новую страну. Мы будем поддерживать его во многих отношениях, и я хочу, чтобы все удалось. Но самую большую опасность для него представляют не внешние враги, а его внутреннее окружение. Он должен внимательно следить за этим, потому что «короля делает свита».

Итак, что же дальше?

У меня нет планов на будущее в политике. Мы успокоим людей, мы представим нового губернатора, мы просто скажем, что это политические изменения. И мы попытаемся убедить их, что все будет хорошо.

Люди должны понимать, что есть система власти в стране, и главное – есть закон. И он не должен зависеть от того, кто занимает эту должность. Не должно быть никаких идолов.